Российские туристы стали чаще покупать туры в Монголию

Известно, что по итогам первого полугодия 2023 года россияне занимают первое место среди туристов в Монголии – 43% от общего числа путешественников. По словам Барзыкина, в прошлом году для развития данного направления российские туроператоры совместно с монгольскими коллегами организовывали различные туры.

— Такой интегрированный тур вместе с Приморьем, Байкалом, чтобы в одной поездке совместить и Россию, и Монголию. Причём акцент делался и на культурно-познавательные особенности, и на паломнические, — пояснил вице-президент РСТ в комментарии RT.

Барзыкин добавил, что несмотря на транспортные трудности, россияне продолжают выбирать Монголию в качестве страны для путешествия. Напомним, что Ямал также пользуется популярностью у российских туристов. За первые шесть месяцев 2023 года регион посетило на 20 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года..