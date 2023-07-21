Эксперт озвучил лучшее время для покупки авиабилетов

Лучшие дни недели для покупки выгодных билетов на самолет – вторник и среда. Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на мнение владельца тревел-сервиса.

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Рекомендация объясняется тем, что пересчет стоимости авиабилетов из-за курса валют происходит в ночь со вторника на среду. Поэтому при растущем рубле лучше приобретать билеты в среду либо позднее, а при падающем – во вторник.

Выгодными, как правило, являются ночные рейсы и перелеты в будние дни. Так, по словам эксперта, билеты с вылетом в пятницу вечером либо субботу утром и возвращением в воскресенье либо понедельник утром обычно разбирают быстрее всего.