Эксперт озвучил лучшее время для покупки авиабилетов

Эксперт рассказал, в какой день недели лучше всего покупать авиабилеты
Лучшие дни недели для покупки выгодных билетов на самолет – вторник и среда. Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на мнение владельца тревел-сервиса.
Рекомендация объясняется тем, что пересчет стоимости авиабилетов из-за курса валют происходит в ночь со вторника на среду. Поэтому при растущем рубле лучше приобретать билеты в среду либо позднее, а при падающем – во вторник.
Выгодными, как правило, являются ночные рейсы и перелеты в будние дни. Так, по словам эксперта, билеты с вылетом в пятницу вечером либо субботу утром и возвращением в воскресенье либо понедельник утром обычно разбирают быстрее всего.
Что касается экономии на проживании, то в случае длительного отдыха следует бронировать гостинцу и авиабилеты заранее. Если речь идет о путешествии с компанией, то выгоднее будет заселиться всем в один номер, нежели в несколько одноместных.