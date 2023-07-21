Иностранцы массово устремились на отдых в один регион России

Иностранные туристы массово устремились на отдых в Приморский край. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу местного правительства.

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Так, по данным властей, число иностранцев, посетивших этот регион России в январе-мае 2023 года, составило 11,8 тысячи человек. Отмечается, что это примерно в семь раз больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Более того, глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский отметил, что в общей сложности за январь-июнь 2023 года в Приморье побывали около 1,16 миллиона человек, что на 13 процентов больше, чем за первое полугодие 2022 года.