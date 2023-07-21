Туристы едут в Исландию посмотреть на извержение вулкана

В Исландии извергается вулкан Фаградальсфьядль. Чтобы увидеть огнедышащую гору, в городок Гриндавик съезжаются туристы, передает «МИР 24».
Власти страны призывают людей соблюдать осторожность, в районе скапливаются вулканические газы, которые могут быть очень опасны. До этого кратер напомнил о себе год назад. Тогда извержение началось после сильной сейсмической активности.
13 июля вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра. Грозный исполин находится на севере острова Парамушир. Шлейф от выброса распространился на пять километров в юго-восточном направлении.