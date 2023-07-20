Экваториальная Гвинея упростила выдачу виз

Экваториальная Гвинея упростила въезд для всех иностранных туристов и запустила выдачу электронных виз. Об этом сообщается на сайте визового центра страны.

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Известно, что путешественникам доступны две категории визы — туристическая и деловая. Для ее получения следует зарегистрироваться на портале, заполнить форму и приложить все необходимые документы.

Сбор за оформление визы составит 75 долларов (6,8 тысячи рублей).

И всего спустя три дня турист турист получит PDF-файл с готовой визой на указанный при регистрации адрес электронной почты.