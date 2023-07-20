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Стюардесса иностранной авиакомпании оскорбила пассажиров и вызвала гнев в сети

Стюардесса крупнейшей китайской бюджетной авиакомпании Spring Airlines оскорбила пассажиров и вызвала гнев пользователей сети. Подробностями истории поделилось издание Global Times.

Стюардесса оскорбила пассажиров и вызвала гнев в сети
© Lenta.ru

Источник уточняет, что бортпроводница сделала уничижительные замечания о пассажирах в китайской социальной сети Xiaohongshu, назвав их идиотами.

«Сейчас самолетами может летать любой мусор, летние путешествия означают перевозку идиотов», — написала сотрудница иностранного авиаперевозчика.

Пост привлек внимание пользователей соцсети и спровоцировал волну негатива.

«Самолет — это средство передвижения для всех, и этой стюардессе не следует проявлять такое снисходительное отношение и смотреть на других свысока», — написал комментатор под ником Sina Weibo.

«Услуги бюджетной авиакомпании Spring Airlines действительно неудовлетворительны, и я никогда больше не буду летать с ними после неудачного опыта», — отметил другой пользователь.

В ответ на инцидент авиакомпания Spring Airlines заявила, что проводит тщательное расследование, результаты которого будут обнародованы.