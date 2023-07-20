Туристов шокировали цены в duty free: «Шоколадка за две тысячи рублей»

Туристов из Челябинска удивили высокие цены в duty free в аэропорту Антальи. Стоимость всех товаров была указана в евро.

«Мы были в шоке. Вроде как это магазин беспошлинной торговли, а цены бешеные. Набор турецких сладостей обойдется в три с половиной тысячи рублей. Шоколадка за две тысячи рублей. Даже конфетки M&M’s стоят тысячу шестьсот рублей, а упаковка жевательной резинки 700 рублей», – рассказал «ФедералПресс» челябинец Павел Юзеев.

По словам туриста, адекватные цены только на алкоголь, и то лишь в литровой таре. Парфюмерия и косметика стоят в два раза дороже, чем в сетевых магазинах. Но самыми дорогими оказались продукты питания и сладости.