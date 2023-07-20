Оценена текущая репутация россиян на Бали

После нескольких кризисных месяцев репутация российских туристов на индонезийском острове Бали постепенно восстанавливается. Такую оценку текущему поведению россиян на популярном курорте в разговоре с РИА Новости дал профессор факультета туризма Университета Удаяна доктор Ньоман Сукмарида.

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«В последнее время я и мои коллеги наблюдаем значительное сокращение сообщений о "плохом поведении" туристов из России, — заявил эксперт. — Я полагаю, что лихорадка [индонезийских] СМИ, связанная с этим вопросом, осталась позади».

По словам академика, он очень рад, что проблема не достигла той степени, когда о россиянах мог бы сформироваться новый негативный стереотип. Сукмарида также добавил, что подобная смена настроений связана с тем, что путешественники из России стали «более осторожными в своих действиях».