Эксперты подсчитали стоимость отдыха в Сочи, Москве и Санкт-Петербурге

Сочи по итогам 2022 года оказался дороже для туристов, чем Москва и Санкт-Петербург. К таким выводам пришли эксперты департамента аналитики Nikoliers, проанализировав затраты туристов на гостиницы, питание и развлечения.

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Ковидные ограничения 2020 года дали толчок развитию внутреннего туризма, а закрытие авиасообщения в 2022 году на фоне напряженной геополитической ситуации усилило этот тренд, отмечают эксперты. Это стимулировало девелоперскую активность в относительно новых локациях - на Дальнем Востоке, Байкале, Урале. Однако рекордными по объему турпотока остаются Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

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Структура номерного фонда гостиниц в трех городах имеет существенные различия. Так, в Москве почти в равных долях номерной фонд распределился между категориями 3* и 4* (по 45% и 43% соответственно). В Северной столице преобладают гостиницы 4* (48%), поскольку до 2020 года половину турпотока составляли иностранцы, которые предпочитали наиболее дорогие варианты размещения. В Сочи же, включая Сириус, порядка 61% номеров составляет категория 3*.

Динамика ввода гостиничных объектов, активная в период до чемпионата мира-2018, позже существенно сократилась. Сейчас наиболее остро дефицит предложения ощущается в Сочи, где летом загрузка гостиниц у побережья стремится к 100%.

Ожидается, что в этом году, Москва пополнится 862 гостиничными номерами, при этом три из шести отелей уже начали работать. В Санкт-Петербурге появится чуть более 200 новых номеров. Сочи ожидает открытия трех гостиниц с тысячей номеров в целом. Альтернативой классическому гостиничному девелопменту на курортах черноморского побережья может стать строительство апарт-отелей, считает замдиректора департамента консалтинга Nikoliers Евгения Тучкова. Такой подход успешно реализуется в Санкт-Петербурге, отмечает она, в период низкого сезона этот формат размещения используется для долгосрочной аренды.

В 2022 году среднерыночная загрузка гостиниц в Москве и Сочи составила 60%, в Санкт-Петербурге - 54%. При этом для Москвы и Санкт-Петербурга в пиковый сезон загрузка может показать рост на 20-50 процентных пунктов, в то время как летом заполняемость номеров более 90%, что в три раза больше показателя в начале года.

Рейтинг наиболее дорогих городов для размещения зависит от сезона и категории отелей. Например, в мае нынешнего года, Санкт-Петербург наиболее популярен у туристов, средняя цена за сутки в гостинице 3* была 5 842 руб. в сутки, это самая высокая стоимость среди анализируемых городов. Однако с июня лидером становится Сочи, а наиболее бюджетным для отдыха городом среди анализируемых - Москва. В июле средняя стоимость проживания в Сочи составит 9 373 руб. в сутки, в то время как в столице 5 459 руб. в сутки, в Санкт-Петербурге 7 797 руб.