Туроператоры озвучили процент россиян, отказавшихся от отдыха в Крыму после терактов ВСУ
Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин и председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова озвучили процент россиян, которые отказались отдыхать в Крыму после украинских терактов. Об этом они рассказали в комментарии «Московскому комсомольцу».
«Туристы, находящиеся в Крыму сейчас, собираются отдыхать там до самого конца. Часть туристов, у которых закончились путевки, вернулись из Крыма по сухопутному коридору через новые территории, притом, что до Ростова-на-Дону многие добрались на несколько часов быстрее, чем при езде по Крымскому мосту», – сообщил Сергей Ромашкин.
Продажи новых путевок на текущей неделе сократились на 30% в сравнении с предыдущей неделей. Отказы от путевок есть, но они не носят массового характера, туристы также ждут пробок на Крымском мосту и мониторят ситуацию по сухопутному коридору в Крым, уточнил он.
«При ухудшении ситуации турпоток будет снижаться. Цены в 2023 году на размещение в Крыму ниже, чем годом ранее. В мае разница составляла 30%, в июле цены отличались на 10%, сегодня – 25-30%. Номер в хорошем отеле на двоих по системе «все включено» обойдется в 7-8 тысяч рублей в сутки, без питания – 1,5-2 тысячи рублей», – отметил Сергей Ромашкин.
Наталья Стамбульникова сообщила, что бронирование на иль и август составляет 20% по их сектору. Эксперты отмечают, что отмена бронирования в мини-отелях составляет 70%. Загрузка ЮБК составляет 60%, западного побережья – 40%, восточного – 30%, уточнила она.