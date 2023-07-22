Туроператоры озвучили процент россиян, отказавшихся от отдыха в Крыму после терактов

«При ухудшении ситуации турпоток будет снижаться. Цены в 2023 году на размещение в Крыму ниже, чем годом ранее. В мае разница составляла 30%, в июле цены отличались на 10%, сегодня – 25-30%. Номер в хорошем отеле на двоих по системе «все включено» обойдется в 7-8 тысяч рублей в сутки, без питания – 1,5-2 тысячи рублей», – отметил Сергей Ромашкин.