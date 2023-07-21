Россияне почти в два раза чаще стали ездить за границу в 2023 году

В 2023 году путешественники из России стали чаще выбирать Турцию, Таиланд и Китай. Соответствующие сравнительные исследования «Big data МТС» за первое полугодие 2023 и 2022 годов поступили в редакцию «Газеты.Ru».

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По данным сервиса за 2023 год, Турция опередила Белоруссию по поездкам россиян. Турпоток в январе-июне 2023-го оказался на 70% выше, чем в первом полугодии 2022 года.

«Общее количество поездок за границу в январе-июне увеличилось в полтора раза год к году», — отметили эксперты.

Они также добавили, что поездки в страны дальнего зарубежья увеличились на 65%, а турпоток в Таиланд — в 12 раз, и оказался самым быстрорастущим среди всех популярных направлений.

«Китай продемонстрировал рост турпотока в два раза. А на Италию, Германию, Францию, Финляндию и Испанию приходится более 5% от общего числа путешествующих россиян», — заключили в исследовании.