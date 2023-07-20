Появился еще один мультимодальный круиз на юг

«Поезд Рица» – совместный проект «РЖД-тур» и «Северсталь Авиа». Мультимодальный туристический маршрут в Абхазию с посещением Сочи объединяет два вида транспорта: самолет и поезд. Поездка стартует в Череповце, откуда на самолете путешественники прибудут в Сочи, и пересядут в «поезд-отель».

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«За последние три года произошел резкий скачок в совершенствовании туристических железнодорожных маршрутов, и сегодня их число в копилке РЖД достигает 40. По итогам года ожидаем прирост в этом сегменте порядка 10% или 385 тысяч пассажиров», – подчеркивал ведущий эксперт департамента пассажирских перевозок ОАО «РЖД» Антон Кудряков.

В туристический маршрут входит посещение Сочи, Гагры, Сухума и популярных там туристических мест, монастырей, музеев, виноделен. Продолжительность маршрута составляет 6 дней.