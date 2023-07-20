Путешествия по России подорожали на 8–10% в этом году

В текущем году стоимость путешествий внутри РФ выросла на 8–10%, при этом динамика роста различается в зависимости от региона. В некоторых городах россияне смогут отдохнуть более бюджетно, чем годом ранее, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Об этом сообщает "Интерфакс".

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"Есть регионы, показывающие большую динамику. Есть регионы, которые столкнулись с транспортными проблемами. Там цены ниже, чем прошлогодние. Я, в частности, говорю о Крыме, который оказался в непростой ситуации с точки зрения туристического сезона", – отметил он.

Уманский добавил, что россияне чаще всего выбирают для отдыха курорты Черноморского побережья, это Краснодарский край, Крым, Абхазия, куда многие приезжают из Сочи.

Говоря об особенностях летнего сезона, он заявил, что в этом году пиковые проявления резкого изменения стоимости отсутствуют, хотя последние несколько лет они были.

"Например, в прошлом году авиакомпании не могли продавать билеты в Сочи из-за 100% загрузки курорта", – объяснил президент РСТ.

Как отметил Уманский, в этом летнем сезоне загрузка российских курортов высокая, но еще есть предложения на любой кошелек.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что в РФ в скором времени создадут круглогодичные курорты, они появятся к 2030 году и будут находиться на Азовском, Черном, Балтийском, Каспийском и Японском морях. Проект позволит создать в РФ минимум 44 тысячи новых гостиничных мест.

Чернышенко отметил, что количество внутренних турпоездок должно составить не менее 140 миллионов к 2030 году, это является ключевым показателем национального проекта. По его словам, 10 миллионов обеспечат новые морские курорты.