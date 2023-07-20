Добавлен еще один способ добраться в Крым без пробок

Из Крыма до Анапы появился прямой маршрут на ускоренной электричке «Ласточка». Подробности сообщили в пресс-службе «Южной пригородной пассажирской компании».

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«Дополнительно к уже курсирующим на маршрут выйдет два состава в пятивагонной комплектации», – сообщили в компании.

Станция отправления из Крыма называется Керчь-Южная Новый парк. Перевозчик – не РЖД, а «Южная пригородная пассажирская компания». Купить билеты можно в кассах или на сайте перевозчика.

Запуск поездов связан с ростов пассажиропотока. Поезда будут курсировать каждый день. Время в пути – 2 часа 15 минут. Цены на билеты начинаются от 488,6 рубля, электричке присвоен номер 6801/6802.