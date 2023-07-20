Туроператор обозвал россиянку и отказался возвращать деньги

Российский туроператор изменил условия оплаченной поездки, а когда клиентка от нее отказалась и попросила вернуть деньги, обозвал ее «свихнутой дурой». Подробности истории рассказал Telegram-канал Ni Mash.

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Уточняется, что россиянка по имени Надежда купила у компании «Планета Сказок» тур по острову Валаам за 27 тысяч рублей. Туристку должны были доставить напрямую из Нижнего Новгорода в Карелию. Однако за день до поездки путешественница обнаружила, что ей не отправили билеты и не дали никаких указаний.

Россиянка позвонила в агентство, где ей ответили, что маршрут тура изменился. Ей предложили добраться на поезде в Ковров, оттуда — в Ярославль и уже затем доехать на автобусе до конечной точки. При этом сотрудники компании не уточнили, как туристка будет возвращаться домой.

В источнике говорится, что Надежда решила отменить поездку и попросила туроператора вернуть деньги, но в ответ получила гневное сообщение. «Дура свихнутая, тебе последний шанс даем, паскуда», — цитирует ответ представителя компании Ni Mash.

Отмечается, что полную стоимость тура россиянке вернуть отказались — она добилась лишь выплаты в размере 10 тысяч рублей за билеты в одну сторону.