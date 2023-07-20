Визовый центр Испании в Москве сменил адрес

Визовый центр Испании открыл новый офис в Москве. Для многих данное событие стало неожиданностью – об этом говорится лишь во всплывающем сообщении на сайте ВЦ. Оно появилось 19 июля, ровно в день начала работы нового офиса, который располагается на Космодамианской набережной, 52 стр. 7. Заранее о таких планах не объявляли.

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Как утверждают туристы и визовики в соцсетях, сегодня старый офис на Калужской площади пока еще работает. В том числе и на прием документов. Однако на горячей линии ВЦ журналиста TourDom.ru убеждают, что на подачу заявок и для получения паспортов нужно идти только по новому адресу.

Среди заявителей появилось мнение, что в дальнейшем в столице так и продолжат работу два офиса, чтобы снизить нагрузку. Однако представители ВЦ подтвердили редакции, что старый офис все же закроют. Правда, в какие сроки это произойдет, не назвали. Из контактных данных на сайте его уже убрали. К слову сказать: оба здания располагаются в непосредственной близости к Садовому кольцу в 2 км друг от друга.

По нашей информации, люди, забронировавшие слоты или подавшие документы до открытия нового офиса, не должны были получить каких-либо оповещений на этот счет. Таким образом, такой негромкий переезд может привести к потере слотов для части туристов, которые в сегодняшних реалиях достаются им с большим трудом из-за ограниченного количества мест и большого потока желающих.

Ранее TourDom.ru писал, что визовый центр Испании