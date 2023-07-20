Авиакомпания «Россия» открыла ежедневные рейсы по маршруту «Орск-Москва»
Авиаперевозчик возобновил полеты по данному направлению 19 июня. Сначала самолеты летали из Орска в Москву 3 раза в неделю, однако позже решено выполнять рейсы каждый день.
С 19 июня 2023 года рейсы по маршруту «Орск-Москва» авиакомпания «Россия» начала выполнять три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам. А на фоне высокого сезонного спроса было решено назначить ежедневные рейсы.
С актуальным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании.