Авиакомпания «Россия» открыла ежедневные рейсы по маршруту «Орск-Москва»

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Авиаперевозчик возобновил полеты по данному направлению 19 июня. Сначала самолеты летали из Орска в Москву 3 раза в неделю, однако позже решено выполнять рейсы каждый день.

С 19 июня 2023 года рейсы по маршруту «Орск-Москва» авиакомпания «Россия» начала выполнять три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам. А на фоне высокого сезонного спроса было решено назначить ежедневные рейсы.