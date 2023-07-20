“Аэрофлот” возобновит полеты в Абу-Даби из Москвы

С 29 октября «Аэрофлот» вновь поставит регулярные рейсы в Абу-Даби из Москвы. По данным системы бронирования авиакомпании, вылеты запланированы два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям на боингах B-737-800.

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Пассажиры проведут в дороге 5,5 ч, обратная дорога займет на полчаса больше. Время вылета из Шереметьево достаточно удобное, в 9:15. В Эмираты самолет прибудет в 15:50. Обратное отправление по графику - в 16:50, в Москву туристы вернутся в 21:55.

Билеты на первый рейс в эконом-классе можно приобрести по цене от 63 тыс. руб. в одну сторону. В стоимость входит провоз 10 кг ручной клади, за багаж придется доплатить. Перелет туда и обратно обойдется в 94 тыс. руб.

Таким образом, в зимнем расписании нацперевозчика появится второй маршрут из Москвы в ОАЭ. Сейчас «Аэрофлот» летает в Дубай с периодичностью два раза в день. С октября количество рейсов увеличится до трех ежедневных.