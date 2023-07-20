В Турции ожидается новая волна аномальной жары
Турцию накроет новая волна жары. В большей степени она затронет запад страны, в том числе некоторые популярные курорты, сообщает местное издание Yeni Şafak.
В частности, высокая температура захлестнет Стамбул, районы Мраморного и Эгейского морей. Уже сейчас фиксируются критические показатели, превышающие 40°C, однако предполагается, что именно на следующей неделе жара может побить рекорды.
Завтра, по прогнозам Главного метеорологического управления страны, в Стамбуле ожидается повышение температуры до 38°C, в Чанаккале она составит 40°C, в Анталье – 41°C, а в Анкаре – 35°C.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что популярные курорты Аланьи и Бодрума столкнулись с чередой увольнений из-за снижения туристического потока из России.
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