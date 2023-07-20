Депутат выступила за возвращение программы туркешбэка

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выразила сожаление из-за отсутствия возможности продления программы туристического кешбэка, сообщает RT.

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Как ей кажется, государство еще вернется к этой программе, потому что она дает больший поток туристов, в том числе для малых городов и мест притяжения, которые хочется посмотреть.

"В российской семье не всегда хватает на этот средств. Это было бы здорово – вернуть подобную программу, когда появится такая возможность", – сказала парламентарий.

Она поддержала предложение о создании программы для улучшения санитарных зон в туристических местах. Бессараб подчеркнула, что было бы здорово развивать санитарные зоны и удобства, однако, по ее мнению, такие программы уже разработаны в вопросах финансирования. Депутат напомнила, что уже сейчас в России работают программы по развитию внутреннего туризма.

"Предусмотрено соответствующее государственное субсидирование при строительстве туристической инфраструктуры, при строительстве гостиниц. Государство софинансирует такие работы, и они продвигаются вполне успешно", – сказала парламентарий.