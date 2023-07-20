В МИДе России назвали стоимость электронной визы для иностранцев
Она не превысит 52 доллара.
В эту сумму, в том числе, входят консульский сбор, банковская комиссия, транзакционные издержки платёжной системы, а также сбор за предварительную проверку документов», — рассказал ТАСС директор консульского департамента внешнеполитического ведомства Алексей Климов.
По его словам, дети в возрасте от шести лет смогут оформить такой документ всего за 2 доллара с учётом всех издержек.
Дипломат подчеркнул доступность российской электронной визы и привёл в пример шенгенскую, при оформлении которой необходимо заплатить 80 евро.