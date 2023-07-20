В Сургуте могут появиться пляжи, где разрешат купаться

В Сургуте могут появиться два пляжа, где разрешат купание. На данный момент чиновники занимаются обследованием водоемов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале администрации города.

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«Определено два места массового отдыха у воды. Это береговые зоны реки Сайма в районе парка «За Саймой» и реки Черная на ул. Аэрофлотская, вблизи НСТ «Рассвет-60», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в городе нет мест, где разрешено купаться. Это связано с несоответствием воды санитарно-гигиеническим требованиям. На берегу установлены информационные запрещающие знаки, нарушение влечет за собой административную ответственность — штраф до двух тысяч рублей.