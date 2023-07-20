Савельев определил маркеры роста цен на авиабилеты

Вчера президент Путин по видеосвязи провел совещание с членами правительства, на котором спросил министра транспорта Савельева: «Виталий Геннадьевич, как у нас с перевозками авиационными сейчас?»

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В ответ последовал доклад, на основании которого можно сделать выводы о политике Минтранса в сфере авиаперевозок.

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Вывод 1. Острая фаза кризиса миновала, большие объемы субсидирования не нужны, это позволило сократить помощь отрасли. «В 2023 году на цели субсидирования отрасли будет направлено 58 млрд руб. Это в 3 раза меньше, чем было в прошлом году». В 2022 году субсидии составили 174 млрд руб.

Вывод 2. Рост стоимости билетов обоснованный, у «Аэрофлота» в среднем составляет 6,8%. Тем, кто превысит этот показатель, придется иметь дело с ФАСом.

Цитаты и тезисы из доклада Савельева: «Повышение цен традиционно приходится на летний период, что позволяет компенсировать недополученные доходы низкого сезона».

Рост операционных расходов авиакомпаний за 5 месяцев 2023 года составляет 4,3% к уровню прошлого года.

Несмотря на рост издержек и сокращение субсидирования, авиакомпаниям удается сдерживать рост стоимости билетов.

По данным ФАСа, подорожание за период с января по май 2023 года составило 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в среднем по всем авиакомпаниям.

Стоимость перевозки у «Аэрофлота» с января по май 2023 года увеличилась в среднем на 6,8%. Однако в сравнении мая 2023 года к маю 2022 года удорожание составило 14,7%, что можно также объяснить низкой базой отсчета, потому что были использованы субсидии в большом объеме в прошлом году.

«В отдельных авиакомпаниях на некоторых направлениях фиксируется ещё более высокое удорожание, и по этим случаям мы совместно с Федеральной антимонопольной службой внимательно отслеживаем ситуацию и принимаем необходимые меры».

Рыночная ситуация нормальная, Минтранс фиксирует опережающее выполнение плана по авиаперевозкам и рост спроса на билеты.

На вопрос президента РФ о том, на каких направлениях стоимость билетов выросла значительней – на внутренних или на международных, – министр ответил: «Это отдельные маршруты, зависит от спроса». И пояснил, что международные рейсы всегда дороже, так как оплачиваются в валюте «по тем странам, куда мы летим». В качестве примера привел Турцию и Арабские Эмираты – именно в таком порядке.

Виталий Савельев также обратил внимание на отдельные российские направления, где отмечается большой спрос, это приводит к росту цен, но не назвал их. Зато напомнил об «отсутствии функционирования наших 11 южных аэропортов», из-за чего внутренние перевозки «немного отстают от плана, как это было в прошлом году».