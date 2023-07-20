В Перми открыли продажу новогодних туров в ОАЭ по сниженным ценам

Пермские турфирмы начали бронировать путевки на новогодние каникулы по бюджетным ценам. За путешествие в Объединенные Арабские Эмираты, которое будет длиться больше двух недель, нужно заплатить 166 тысяч рублей за двоих.

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«ОАЭ из Екатеринбурга на Новый год. Вылет 31 декабря. Стоимость путевки на двоих начинается от 166 200 рублей», — рассказали представители турфирмы «Олимп» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

В стоимость включено проживание в двухзвездочном отеле в эмирате Шарджа на 16 дней. Также в цену входят завтраки и перелет на чартерном рейсе по маршруту Екатеринбург — Дубай — Екатеринбург.