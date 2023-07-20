Китайский транзит: как туристы могут сэкономить на авиабилетах

Российские туристы при полетах в страны Юго-Восточной Азии могут выбирать альтернативные авиамаршруты. В частности, транзитом через Китай, судя по откликам в соцсетях, чаще всего летают жители Сибири и Дальнего Востока. Редакция посмотрела на предложения с вылетом из Москвы в Японию и на Тайвань, а также по нескольким популярным направлениям пляжного отдыха. Цены приведены по состоянию на 17 июля.

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Привлекательные тарифы на авиарейсы в Японию замечены у перевозчика Air China. На онлайн-ресурсе по бронированию перелеты по маршруту Шереметьево – Пекин – Токио стоят 61,4 тыс. руб. за одно кресло с учетом багажа, например, с вылетом 10 сентября и возвращением 24-го числа. Общее время в пути – 12 часов туда и 14,5 – обратно, стыковки в столице КНР – 1,5 и 2,5 часа соответственно.

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На эти же даты у авиакомпании Qatar Airways билеты round trip с пересадкой в Дохе – за 100,5 тыс. руб. Причем дорога занимает больше времени: из Шереметьево до Токио – за 24 часа и назад – 19 часов.

Значительно дешевле из этого аэропорта возможно улететь в Осаку на бортах еще одной китайской компании: на рейсы Hainan Airlines авиабилеты туда-обратно по 52,4 тыс. руб. на 6–21 сентября. В эту сумму также уже включено 23 кг багажа. Правда, за счет длительных стыковок (9 и 12 часов) общее время перелетов составляет 20 часов от Москвы до Японии и сутки обратно.

Слетать на Тайвань по оптимальной на сегодняшний день стоимости и с минимальными затратами времени можно с авиаперевозчиком China Eastern. На маршруте Шереметьево – Шанхай – Тайбэй билеты в оба конца – от 62,6 тыс. руб. на одного пассажира с багажом, если улететь 3 сентября, а вернуться 13-го числа. Полет из Москвы до острова в Тихом океане занимает всего 14,5 часа, а вот на обратную дорогу надо закладывать в 2 раза больше за счет 14-часовой стыковки.

До курортов на Филиппинах российские туристы в отсутствие прямых рейсов добираются с пересадками. Вполне конкурентная стоимость билетов у China Eastern: 58 тыс. руб. с перелетом Шереметьево – Шанхай – Манила. Такая цена с учетом багажа на отправление 5 сентября и возвращением 19-го числа. Запланированное время в дороге туда – 25 часов, а назад на 7 часов меньше – ожидание стыковочного рейса всего-то 4,5 часа.

Немного дороже на эти же даты билеты у Etihad Airways – 60,3 тыс. руб. Маршрут через Абу-Даби займет 23 часа в один конец и 19 часов – при возвращении. Быстрее всего – за 16,5 часа – доставят в столицу Филиппин лайнеры Qatar Airways с пересадкой в Дохе. Но за скорость придется выложить 74,8 тыс. руб.

На другом популярном пляжном направлении – во Вьетнам – за пассажиров соперничают две китайские компании. Они доставляют отдыхающих из Москвы в Хошимин, откуда они потом местными авиалиниями добираются до курортов Фукуок и Нячанг. Прямые перелеты пока доступны только из Иркутска в Ханой.

China Southern летит в Хошимин через город Шэньчжэнь: билеты в оба конца – 60 тыс. руб. на даты 2–22 сентября. Общее время в пути почти по 35 часов, из которых по 22 часа придется провести в китайском аэропорту в ожидании следующего рейса.

При этом Air China более удобна по времени. На рейсы от Шереметьево до Хошимина через Пекин отведено 26 часов, а обратная дорога – за 16 часов. Стоимость на одного пассажира – 61,7 тыс. руб. Все цены с учетом багажа 23 кг.

Быстрее всего до Хошимина доставит перевозчик Qatar Airways через Доху – туда за 17 часов и обратно за 15,5 часа. Стоимость кресла – 102,8 тыс. руб. на эти же даты.

Пожалуй, на самом конкурентном направлении – в Таиланд – китайская авиакомпания борется за российских туристов с арабским перевозчиком. Например, с вылетом 2 сентября и возвращением 17-го числа есть авиабилеты на рейсы Hainan Airlines за 49,7 тыс. руб. Маршрут Шереметьево – Пекин – Бангкок построен с длительными стыковками и общим временем в пути 25,5 часа туда и с обратными перелетами за 29 часов.

До столицы королевства из Москвы на эти же даты есть борта Etihad Airways через Абу-Даби за 53 тыс. руб. за билеты в оба конца. Полет до Бангкока займет 28,5 часа, а обратно всего 16 часов.

Самый быстрый перелет «Аэрофлотом»: прямой рейс за 86,8 тыс. руб. с багажом – за 9 и 10 часов туда и обратно соответственно.

Пока нет прямых перелетов на китайский курортный остров Хайнань, у туристов есть альтернатива. Билеты round trip на рейсы China Eastern из Шереметьево в аэропорт города Санья обойдутся в 43 тыс. руб. с багажом. Туда перелет со стыковкой в Пекине (15 часов), а обратно – в китайском же Сиане (14,5 часа). На всю дорогу запланировано по 27 часов.

При пересадках в Китае россияне имеют право на безвизовый въезд при условии, что стыковка не превышает 24 часов. При этом выход в город не предусмотрен. Как уточняет Консульский департамент МИД России, действовавшие до пандемии программы пребывания без визы в течение 72 либо 144 часов и выхода из аэропорта пока не возобновлены.

В пабликах туристы, путешествующие через Китай, рассказывают, что некоторых выпускают при стыковках в город, чтобы осмотреть достопримечательности или для смены аэропорта. Другие отмечают, что погранконтроль отказывает им в этом, и, как итог, недоумевают, почему существует разные подходы. Как разъясняют на странице Посольства КНР в России, для этого нужна транзитная