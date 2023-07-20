$91.20+0.51102.44+0.42

Эксперты перечислили лучшие пляжи Пхукета для отдыха летом и осенью

Влажный сезон на Пхукете длится с июня по октябрь, и в этот период можно столкнуться с сильными волнами. О лучших пляжах для комфортного отдыха летом и осенью сообщают "РИА Новости" с ссылкой на информацию туроператоров.

Эксперты рассказали о лучших пляжах Пхукета для летнего отдыха
© Unsplash

Так, спокойное море в ближайшие месяцы будет на восточной стороне острова Пхукета – например, в районе Панва, бухтах пляжей Три Тран, Парадайз и Ката.

Панва славится дорогими отелями и идеально подходит для спокойного отдыха вдали от толп туристов и суеты. Здесь, кстати, расположен океанариум Пхукета.

Составлен рейтинг курортов с самым дешевым пляжным отдыхом в июле

Бухта Три Транг тоже малолюдная и не отличается сильными волнами. Парадайз же считается молодежным местом, поэтому уединенным райским уголком его сложно назвать. Этот пляж с двух сторон окружен скалами, поэтому в сезон дождей здесь спокойное.

Пляж Ката, в свою очередь, входит в число самых популярных и считается одним из лучших на Пхукете. Здесь можно и отдохнуть наедине с собой, и насладиться шумными вечеринками.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что на острове Пхукет открылось генеральное консульство России.