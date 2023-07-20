Эксперты рассказали о лучших пляжах Пхукета для летнего отдыха

Влажный сезон на Пхукете длится с июня по октябрь, и в этот период можно столкнуться с сильными волнами. О лучших пляжах для комфортного отдыха летом и осенью сообщают "РИА Новости" с ссылкой на информацию туроператоров.

© Unsplash

Так, спокойное море в ближайшие месяцы будет на восточной стороне острова Пхукета – например, в районе Панва, бухтах пляжей Три Тран, Парадайз и Ката.

Панва славится дорогими отелями и идеально подходит для спокойного отдыха вдали от толп туристов и суеты. Здесь, кстати, расположен океанариум Пхукета.

Бухта Три Транг тоже малолюдная и не отличается сильными волнами. Парадайз же считается молодежным местом, поэтому уединенным райским уголком его сложно назвать. Этот пляж с двух сторон окружен скалами, поэтому в сезон дождей здесь спокойное.

Пляж Ката, в свою очередь, входит в число самых популярных и считается одним из лучших на Пхукете. Здесь можно и отдохнуть наедине с собой, и насладиться шумными вечеринками.