Россиянам посоветовали не ездить в Турцию

Татьяна Лобач порекомендовала отдыхать в России.

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Россиян призвали не ездить на отдых в Турцию из-за возможного землетрясения там и сложной политической обстановки. Об этом URA.RU сообщила Татьяна Лобач, зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Ранее о землетрясении предупредили сейсмологи. Власти Турции начнут готовить Стамбул к нему.

Лобач отметила, что сейчас российским туристам лучше не выезжать из страны. По её словам, спрогнозировать землетрясение сложно, но нужно продумать все и как туристы вернутся домой.

Депутат сказала, что сложно предположить, будет или не будет землетрясение. Татьяна Лобач порекомендовала отдыхать в России.

Ранее профессор сейсмологии Халюка Эйидоган предупредил о том, что в Турции произойдёт сильное землетрясение магнитудой более 7 баллов.

Ранее разрушительные землетрясения произошли в Турции в феврале. В результате погибли более 50 тысяч человек и разрушились более 26 тысяч зданий.