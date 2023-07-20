Экоактивисты призывают туристов отказаться от самолетов и пересесть на поезда

В Великобритании призывают отказаться от путешествий на самолетах ради сохранения окружающей среды. Несколько отраслевых организаций, занимающихся проблемами экологии, от имени неофициального Министерства по чрезвычайным климатическим ситуациям запустили социальную рекламу под названием «Самолеты в мозгу».

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Активисты создали анимационный ролик, рассказывающий о проблеме глобального потепления, которая усугубляется большим количеством перелетов по всему миру и Европе в частности. Основной посыл: необходимо свести рекламу авиапутешествий к минимуму, чтобы снизить интерес к самолетам.

«Поскольку правительство не проводит никаких кампаний с призывами общественности в этом плане, мы решили создать собственное “Министерство по чрезвычайным климатическим ситуациям”, чтобы творчески заполнить данный пробел <...> Проблема в том, что рекламы авиакомпаний так много, что сама идея о частых перелетах и загрязнении окружающей среды становится нормальной», – пояснил один из инициаторов, директор аналитического центра New Weather Institute Эндрю Симмс.

В анимационной кампании рассказывается о «новом опасном состоянии под названием “самолеты в мозгу”», вызванном воздействием рекламы перелетов. При этом четко показываются последствия частых авиапутешествий: нарушения в природной экосистеме, изменения климата из-за выбросов в атмосферу вредных веществ и т. д.