Прилетевшему из Египта ребенку поставили диагноз лихорадка денге

8-летнему ребенку, вернувшемуся из Египта, врач поставил диагноз лихорадка денге. Об этом редакции TourDom.ru сообщила турагент.

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По ее словам, она узнала об этом случайно в разговоре с туристами.

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«Неделю держалась температура, беспокоила головная боль. Сдали анализы, и сегодня врачи определили эту инфекцию». При этом другие члены семьи – взрослые и дети, вернувшиеся из Шарм-эль-Шейха, – здоровы.

Турагент рассказала, что перед отдыхом в отеле туристы провели 2 дня с экскурсиями в Каире:

«Не буду называть гостиницу, это хорошая “пятерка”, к ней претензий нет».

Других подробностей она не сообщила.

Директор филиала «ЕВРОИНС Туристическое Страхование» Юлия Алчеева сообщила, что в последние несколько дней в компании не было зафиксировано ни одного случая завоза болезни из Египта: «Заболевание свойственно для стран с влажным субтропическим климатом. Для Египта совсем не типично, ведь комары-переносчики могут жить только в определенной среде».

Не было отмечено случаев лихорадки денге и у партнеров страхового агентства «КС Групп».

«В год мы наблюдаем всего порядка 50–60 случаев завоза этой инфекции из других стран, – сообщили редакции TourDom.ru в пресс-службе Роспотребнадзора. – Однако, по нашей статистике за 10 лет, Египет не входит в топ-5. Заболевание больше распространено в Таиланде и Вьетнаме».

Эксперты предположили, что возможна ошибка в диагнозе.

«Определение возбудителя – вопрос не быстрый, необходимо взять анализ крови и ПЦР-тест», – отметили в Роспотребнадзоре.

Гендиректор страхового агентства «КС Групп» Евгений Васильев напомнил, что расходы на лечение инфекции покрываются стандартным страховым полисом для путешествий. Поэтому важно, чтобы у всех туристов – как организованных, так и самостоятельно отправляющихся на отдых – был действующий договор страхования.

По данным Минздрава Египта, в провинции Кена зарегистрировано более 60 заболевших с симптомами, похожими на лихорадку денге. В большинстве случае недомогания не опасны, тем не менее несколько человек с подтвержденным диагнозом были госпитализированы. В регионе приняты меры по уничтожению комаров, переносящих инфекцию, и стерилизации стоячих водоемов в долине реки Нил.