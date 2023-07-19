Туристы назвали главные минусы отдыха в Абхазии

Абхазия – одно из популярных направлений для отдыха у россиян. Однако отпуск в этом регионе может быть легко испорчен несколькими факторами, о которых рассказали разочарованные туристы.

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Россияне, отдохнувшие Гагре, написали свои отзывы на портале irecommend.ru. По их мнению, отпуск может оказаться дорогим, нервным и некомфортным.

«Мало кто, из потенциальных хозяев, вкладывает «всю душу» в создание комфортного жилья для туристов. За удовольствие надо платить, это понятно. Но, элементарно, москитной сетки, в номерах категории «Эконом» вы не найдете! Экономите, значит будьте готовы к тому, что вас сожрут комары!» – поделилась пользовательница портала.

Она также добавила, что абхазцы – недовольные и уставшие люди, они пытаются заработать и делают все на скорую руку.

Также туристов разочаровал город, который им показался старым и грязным.

«Сам город не впечатлил… разрушившиеся от времени здания (их много), не восстанавливаются… старая, местами вздыбившаяся плитка на дорогах времён СССР 60-х годов… Жилые многоэтажки выглядят мрачновато», – рассказала туристка.

Кроме того, россияне порекомендовали туристам запастись лекарствами, если планируют отправляться в Гагру, потому что есть высокий риск заразиться кишечной инфекцией, купаясь в море. Едой в некоторых местах тоже можно отравиться, потому следует быть внимательными и осторожными. Аптек в Гагре мало, и в имеющихся наблюдаются большие очереди и высокие цены.