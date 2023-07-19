Осенью может заработать механизм электронных виз с дружественными для России странами

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что осенью может заработать механизм электронных виз с дружественными для РФ странами. Об этом сообщает ТАСС.

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«Мы рассчитываем, что в ближайшее время на наших ближайших соседях в дружественных странах мы увидим работу этого механизма, прежде всего, с КНР, Индией. <…> Я думаю, что это осенью должно произойти», — отметил Чернышенко.

До этого стало известно, что власти Евросоюза решили сделать цифровыми не только шенгенские визы, но и те, что туристы получают для посещения Кипра, Болгарии и Румынии. Изменения будут происходить постепенно. В частности, изменение формата шенгенских виз займет не менее семи лет. Также планируется сделать электронными долгосрочные визы, которые предоставляют для учебы, лечения или воссоединения семьи.

Кроме того, вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил, что туроператоры фиксируют рост интереса россиян к поездкам в европейские страны несмотря на отсутствие прямого авиасообщения. Он отметил, что в 2022 году шенген получили более 680 тыс. россиян.