Побывавшая в США блогерша призналась в нежелании общаться с американцами

Популярная в России блогерша Карина Каспарянц призналась, что у нее не было желания общаться с американцами, когда она жила в США. О том, почему ей не хотелось сближаться с жителями Соединенных Штатов, она рассказала в эфире шоу «ДаДа — НетНет», запись которого доступна на YouTube.

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По словам Каспарянц, когда она была в Лос-Анджелесе, то в основном общалась со своими знакомыми. «У нас там друзья армяне и русские. Нет никого [знакомого в США], и не хочется сближаться с американцами», — добавила блогерша.

В числе причин, из-за которых у нее не было желания общаться с жителями США, Каспарянц назвала разный менталитет и разный язык. «Все-таки на русском нам очень просто общаться. А [общаться] на английском языке — это как будто бы ты сидишь на паре в университете, что-то учителю говоришь», — объяснила она.

В том же интервью Каспарянц раскрыла минусы жизни в США. В частности, она пожаловалась на плохие дороги и невкусные и дорогие рестораны в Лос-Анджелесе.