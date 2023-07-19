Туристка, летающая по паспорту с девичьей фамилией, надеется проскочить границу

Прорваться на пляжи Турции, несмотря на заграничный паспорт с устаревшими данными, в ближайшие дни планирует одна из российских туристок. О необычной клиентке редакции TourDom.ru рассказал турагент. После долгих поисков подходящего тура в нескольких странах он уже хотел бронировать отель, как вдруг выяснилось, что, выйдя несколько лет назад замуж, клиентка так и не поменяла паспорт. Однажды, будучи уже женой со стажем, она успешно прошла границу, а затем повторяла это еще и еще. Вариантов поменять документ перед отпуском в 2023 году она не рассматривала – паспорт-то десятилетний. Последние изменения в законодательстве, связанные с выездом за границу, ее не смущают.

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Турагент, понимая, что эта авантюра может выйти боком, отказался от оформления тура. Выяснилось, что до этого туристке уже предлагали рассмотреть Абхазию вместо направлений, где нужен загран. Но та ехать не захотела. Несмотря на очередной отказ, в итоге ей все же удалось где-то купить тур в Турцию.

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Эксперты настоятельно рекомендуют турагентам ни в коем случае не оформлять такие договоры, заведомо зная о расхождении данных клиента в заграничном и внутреннем паспорте. «Когда на границе выяснится, что документы отличаются, самой туристке будет грозить лишь штраф 2 тыс. руб. за незаконное пересечение границы. Если турагент заведомо знал об этом, но забронировал такого туриста, то его также могут привлечь к административной ответственности за пособничество в совершении правонарушения. Штраф по той же статье – до 400 тыс. руб.», – объяснил юрист Игорь Косицын.

Как утверждает эксперт, в этом году количество подобных случаев увеличилось. Есть прецеденты, где турагентство пытается в трех инстанциях оспорить решение погрануправления, но безуспешно. И вдобавок к этому турист может через суд потребовать возмещения стоимости тура.

Одним словом, идти навстречу клиентам, которые раньше проскакивали со старыми документами, – себе дороже: «Действительно, было время, когда туристы летали так в безвизовые страны спокойно. Сейчас в связи с недавними событиями в стране и мире, контроль за выездом граждан ужесточился. Погранслужба видит не только сведения заграничного паспорта, но и многие другие персональные данные».

В течение 30 дней, если человек не поменял внутренний паспорт, он может спокойно выезжать за рубеж. «Для заграничного документа срока замены сейчас нет. Согласно п.п. 2 ч. 1 ст. 8 ФЗ-114, который вступят в силу в декабре 2023 года, загранпаспорт становится недействительным по истечении 6 месяцев после смены фамилии. Но при этом, как только человек поменял российский, ему придется получить и новый международный паспорт, иначе будут расхождения в метрических данных».

Юрист рекомендует турагентам не брать на себя ответственность и не давать советы туристу в духе «да все так ездят». Также на случай умышленного сокрытия этого факта необходимо сверять данные в российском и заграничном паспортах. «Если турист не является заказчиком и агент не видел всех его документов, лучше тоже уточнить этот момент. Даже если инцидент на границе не приведет к ответственности, то в любом случае создаст проблемы», – объясняет эксперт.