В АТОР рассказали о спросе на туры на Кипр

Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала о спросе россиян на путешествия на Кипр, а также о ценах на путевки. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

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Выяснилось, что с 2020 года остров посетили рекордное количество россиян. За первое полугодие 2023 года страну посетили около 30 тысяч соотечественников. Однако по сравнению с 2019 году туристический поток сократился в 10 раз.

Туроператоры отмечают, что глубина продаж путевок на остров составляет три-четыре месяца, некоторые путешественники уже начали бронировать поездки в бархатный сезон.

Стоимость поездки на Кипр начинается от 296 тысяч. В эту цену входит поездка для двух взрослых, перелет и 10-дневное пребывание в отеле с системой "Все включено".