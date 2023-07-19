Эксперты просят повременить с присвоением «звезд» глэмпингам

Присваивать глэпингам «звезды» преждевременно, считают участники туристического рынка. В беседе с «Вестником Ассоциации туроператоров России (АТОР)» представители бизнеса отметили, что в настоящий момент в России насчитывается не более 600 глэмпингов, и это очень малый процент в структуре объектов размещения.

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Об инициативе зампредседателя Комитета Госдумы по туризму Сергея Кривоносова классифицировать места размещения туристов на природе «Парламентская газета» рассказывала в понедельник. Речь идет о разработанных парламентарием поправках в закон о туристской деятельности, которые подразумевают появление в законодательстве не только понятия «модульный отель», но и принципов квалификации глэмпингов.. Предполагается, что правила такой классификации будет утверждать Минэкономразвития. На начальном этапе процедура присвоения «звезд» будет носить добровольный порядок, а затем станет обязательной, следует из инициативы Кривоносова.

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Прежде, чем говорить о классификации на государственном уровне, следует законодательно закрепить само понятие глэмпинга, заявили в Региональной ассоциации сельского туризма Татарстана. Однако, не исключено, что такие объекты должны остаться нишевыми и не требующими присвоения «звезд», подчеркнули в организации.

Участники рынка отмечают: в России неразбериха с отелями и их категориями. Речь может идти о каких-либо внутренних стандартах, но не о «звездности», говорят туроператоры. По мнению собеседников «Вестника АТОР», для наведения порядка в отрасли не обязательно вводить новые законодательные нормы и систему штрафов. Достаточно будет и ГОСТа, говорят они.

Кроме того, на рынке также есть опасения, что классификация будет платной, что повредит развитию сегмента и станет фактором роста цен на такие услуги.