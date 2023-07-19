Пассажиры потеряли сознание из-за жары в самолете

Пассажиры, ожидающие вылета из аэропорта Лас-Вегаса, потеряли сознание из-за жары в самолете. Об этом сообщает издание Fox Business.

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Воздушное судно авиакомпании Delta Airlines ожидало вылета из аэропорта Лас-Вегаса, когда несколько пассажиров потеряли сознание из-за духоты в самолете. Несколько людей почувствовали недомогание, а потом потеряли сознание из-за температуры в салоне, которая составляла 111 градусов по Фаренгейту (около 43 градусов по Цельсию).

Отмечается, что из-за многочисленных неполадок самолет долго ждал вылета, а потом вернулся к зданию аэропорта. Некоторым пассажирам предложили покинуть борт, но следующий рейс был через несколько дней, поэтому большинство решили остаться.

Тем не менее, вылет все-таки отменили. Одной из стюардесс стало плохо и она потеряла сознание. Очевидцы сообщают, что ее с кислородным баллоном выносили из самолета на носилках.

Авиакомпания уже заявила, что разбирается в произошедшем.