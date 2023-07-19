S7 Airlines начала предлагать вино пассажирам эконом-класса на рейсах из Новосибирска в Москву
Приятный бонус ввела новосибирская авиакомпания S7 Airlines для пассажиров, которые летят эконом-классом с горячим питанием на флагманских рейсах.
Им будут предлагать вино. Такое нововведение касается рейсов из Москвы в Новосибирск и Иркутск, отметили в пресс-службе S7 Airlines.
Пассажирам на выбор предложат одну из двух позиций сухого вина Chateau Tamagne – это российский производитель.
На рейсе будут доступны белое вино «Ркацители – Мюллер-Тургау – Шардоне» и красное – «Красностоп – Анчелотта».
Нововведения начали действовать с 18 июля.
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