Туристы: для москвичей Турция подорожала сильно, для регионов – адски

Цены в Турции очень сильно повысились за последние месяцы – это отмечают практически все участники опроса, проведенного в телеграм-канале «Крыша ТурДома». В нем проголосовали более 3 тыс. человек. Дискуссия шла только о наиболее точной формулировке, которая отражает масштабы этой беды – «адски дорого» или «цены – космос».

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«Для регионов адски подорожало – там зарплаты другие. Для москвичей – просто сильно. Но из регионов самолеты все равно заполнены. Хотя видно, что контингент теперь совсем иной, чем раньше», – считают участники обсуждения.

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Все дело в резком падении курса лиры к доллару. Она неделя за неделей обновляет рекорды. «Знакомые, у которых свои рестораны, по несколько раз на дню цены переписывают», – делятся инсайдами подписчики телеграм-канала. Но туристы не понимают турецкой арифметики: «Падает лира. Вот цены в них и поднимайте. Но они меняют в евро и долларах. Хотя цена в валюте вообще меняться не должна. В прошлом году было 10 евро, а сегодня 30 – с какого фига?!» – недоумевают они.

Отдыхающие на своем опыте проверили – цены растут в разы везде и на всё. «Групповой трансфер Анталья – Аланья в начале июня стоил 250 лир, неделю назад – 300, сейчас – уже 400 лир». Расценки такси не отстают: «Поездка из аэропорта Стамбула в одну и ту же локацию в городе – год назад 250 лир, в этом – 440».

При этом многие отдыхающие держат в голове старые цены с прошлогоднего отдыха. И наличку берут с собой исходя из тех расчетов: «Неделю назад вернулась из Фетхие. Была там в прошлом году, а в этот раз чувствовала себя “нищебродом”. Коктейль-шмурдяк в баре – 980 руб., дондурма – от 200 до 800 руб., в зависимости от наглости продавца, два лежака и зонт – 1200 руб. Понимаю, что место не самое экономичное, но в прошлом году было гораздо дешевле».

Один и тот же чек в кафе – год назад можно было накормить двоих и заказать хорошее вино, сейчас легкий перекус и местный дешевый алкоголь. Увезти с собой домой много покупок тоже не получается: «Каждый год в Турции беру машину и катаюсь по курортным городам. Обычно очень много хороших вещей привожу, а в этот раз рука не поднималась брать по такой цене».

Что интересно: среди участников опроса нашлись 3%, которые проголосовали за то, что в Турции за год с ценами ничего не изменилось. Крайне странно, на чем основывают свою позицию эти люди. Это так и останется тайной – ни один из этой сотни участников не раскрыл свою позицию в комментариях.