Более 30 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы

В среду, 19 июля, в аэропортах Москвы задержан или отменен 31 рейс. Это следует из актуальных данных сервиса «Яндекс Расписания».

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По состоянию на 8:50 по московскому времени задержаны четыре рейса и отменены 10 в аэропорту Внуково. В Домодедове задерживаются вылеты 12 самолетов, отменены два. В Шереметьеве задержан один рейс, два отменены.

Синоптик Александр Ильин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как долго в столице продлятся дожди.

В выходные осадки и вовсе не прогнозируются, отметил метеоролог. По словам Ильина, в четверг и пятницу, 20 и 21 июля, интенсивность дождей сократится.

В связи с ожидающейся непогодой городские службы столицы привели в режим повышенной готовности. На круглосуточное дежурство вышли полторы тысячи аварийных бригад.