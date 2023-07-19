Более 30 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы
В среду, 19 июля, в аэропортах Москвы задержан или отменен 31 рейс. Это следует из актуальных данных сервиса «Яндекс Расписания».
По состоянию на 8:50 по московскому времени задержаны четыре рейса и отменены 10 в аэропорту Внуково. В Домодедове задерживаются вылеты 12 самолетов, отменены два. В Шереметьеве задержан один рейс, два отменены.
Синоптик Александр Ильин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как долго в столице продлятся дожди.
В выходные осадки и вовсе не прогнозируются, отметил метеоролог. По словам Ильина, в четверг и пятницу, 20 и 21 июля, интенсивность дождей сократится.
В связи с ожидающейся непогодой городские службы столицы привели в режим повышенной готовности. На круглосуточное дежурство вышли полторы тысячи аварийных бригад.
Москвичей предупредили об усилении ветра до 25 метров в секунду в среду, 19 июля. При этом дожди продолжатся, а температура воздуха в городе составит 17–19 градусов с отметкой «плюс». В случае возникновения аварийных ситуаций следует звонить по телефону 112.