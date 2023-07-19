Глава Дагестана: Rixos планируют открывать отели в республике
Мировые туристические гиганты, среди которых сеть отелей Rixos, рассматривают дагестанский рынок для инвестиций. Об этом проинформировал глава республики Сергей Меликов.
В разговоре с РИА Новости глава республики подчеркнул, что для инвестиционных вливаний в Дагестане необходимо создать соответствующую инфраструктуру. В связи с чем власти страны планируют разработать четыре туристических кластера: прибрежный, горный (связанный с Дербентом), а также кластер на северных территориях региона, ориентированный на охоту и рыболовство.
По словам Меликова, Дагестан может предложить широкий спектр видов отдыха. Глава республики убежден, что после структурного обеспечения этих кластеров надежной инфраструктурой «инвестиции в регион будут струиться без препятствий».
В заключение Меликов отметил, что спрос на посещение Дагестана стремительно растет. И в этом плане есть много крупных игроков на мировом рынке, желающих вложиться в эту отрасль, в том числе Rixos.