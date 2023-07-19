Глава Дагестана: Rixos планируют открывать отели в республике

Мировые туристические гиганты, среди которых сеть отелей Rixos, рассматривают дагестанский рынок для инвестиций. Об этом проинформировал глава республики Сергей Меликов.

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В разговоре с РИА Новости глава республики подчеркнул, что для инвестиционных вливаний в Дагестане необходимо создать соответствующую инфраструктуру. В связи с чем власти страны планируют разработать четыре туристических кластера: прибрежный, горный (связанный с Дербентом), а также кластер на северных территориях региона, ориентированный на охоту и рыболовство.

По словам Меликова, Дагестан может предложить широкий спектр видов отдыха. Глава республики убежден, что после структурного обеспечения этих кластеров надежной инфраструктурой «инвестиции в регион будут струиться без препятствий».