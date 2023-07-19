Авиабилеты из Тюмени подорожали на 20%

Стоимость авиационных билетов из Тюмени увеличилась на 10-20%. Об этом журналистам сообщил профессор кафедры рекламы и визуальных коммуникаций университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

© УралПолит.Ru

«Спрос на трафик через открытые аэропорты — Сочи, Минеральные Воды и т. д. — вырос, и, соответственно, увеличилась стоимость авиабилетов. Цены на июль, август, сентябрь уже подняты на 10-20% по сравнению с маем и июнем», — приводит «РБК Тюмень» слова эксперта.

Он отметил, что в течение двух месяцев будет заметен сезонный пик спроса на авиабилеты. Причинами этому являются: период отпусков и летних каникул, а также ограничения по определенным направлениям.