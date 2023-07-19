Стоимость авиабилетов на рейсы из Тюмени выросла на 20%
В России растет спрос на внутренний туризм.
Стоимость авиабилетов на рейсы из Тюмени стали дороже на 20%.
По словам профессора кафедры рекламы и визуальных коммуникаций университета «Синергия» Сергея Зайнуллина, это связано с ростом спроса
«Спрос на трафик через открытые аэропорты в Сочи и Минеральных Водах — вырос, спровоцировав подорожание авиабилетов. Цены на июль, август и сентябрь уже поднялись на 10-20%, если сравнивать с маем-июнем», — цитирует РБК слова Зайнуллина.
Помимо спроса на внутренний туризм эксперт называет причиной роста цен закрытые аэропорты на юге и отмена прямых авиарейсов из России в Европу.
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