Видео туристки в прозрачном платье возмутило пользователей Сети

Видео с россиянкой, которая гуляла по улицам Сочи в прозрачном платье, возмутило пользователей сети.

Ролик, снятый очевидцем, опубликован в аккаунте @krasnodar_kray в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На записи видно, как две туристки идут по курортному городу, одна из них одета в черное короткое платье, через которое просвечивается ее белье.

«Туристы без комплексов в Сочи», — подписали публикацию администраторы аккаунта.

Комментаторы раскритиковали девушку в откровенном наряде. «Каждый год одно и то же. Просто смотрю и удивляюсь. Хотя тема и задачи понятны», «Я лично против такого внешнего вида на улице. Должна быть культура», «Как по мне, ненормально в таком виде ходить по городу», — писали подписчики.