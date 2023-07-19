У России появятся курорты на пяти морях

Круглогодичные морские курорты создадут в России на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях к 2030 году, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

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"Ключевой показатель нацпроекта - количество внутренних турпоездок, которые должны составить не менее 140 млн к 2030 году, и 10 млн, которые обеспечат новые морские курорты, станут серьезным вкладом в эту копилку", - сказал Чернышенко.

В аппарате вице-премьера уточнили, что приоритетными курортами могут стать "Новая Анапа", "Абрау-Дюрсо", "Золотые Пески России" и "Саки" в Крыму, а также Каспийский прибрежный кластер в Дагестане, "Русская Балтика" в Калининграде и Владивосток в Приморском крае.

Кроме того, предполагается создание курорта на Байкале. На озере уже сейчас функционирует режим особой экономической зоны, предоставляющий налоговые преференции.