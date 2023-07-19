Названа самая пунктуальная авиакомпания в мире в июне

В топ-5 самых пунктуальных авиаперевозчиков также попали LATAM Airlines, Qatar Airways, All Nippon Airways и Saudia.

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Колумбийскую Avianca признали самой пунктуальной авиакомпанией в мире в июне, говорится в отчете Cirium. Она показала своевременную производительность в 86,61%. В тройку лидеров также попал южноамериканская LATAM Airlines с 86,54% и катарская Qatar Airways с 85%.

По данным The Finance Buzz, в среднем американские авиакомпании добавляют 11 минут в расписание рейсов, чтобы не было задержек и не влиять на качество обслуживания пассажиров.

Японская All Nippon Airways стала самой пунктуальной компанией в Азиатско-Тихоокеанском регионе в июне. Среди перевозчиков Северной Америки лидером оказалась Alaska Airlines.

В Европе в июне польская LOT - Polish Airlines показала лучшие показатели своевременного прибытия в регионе.