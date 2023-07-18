Пассажиры жалуются на бродячих собак в аэропорту Стамбула

Международный аэропорт Стамбула имени Сабихи Гёкчен снова оказался в центре скандала. Если в июне пассажиры наблюдали мусорный коллапс в авиагавани, то в июле начали поступать жалобы на бродячих собак в терминалах.

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В частности, в соцсетях уже вторую неделю расходятся видео и фотографии с беспризорными четвероногими, буквально оккупировавшими стамбульский аэропорт. Первая реакция может даже вызвать улыбку. На одном из роликов небольшая собачка задорно лает, встретив на своем пути препятствие в виде траволатора. Пассажиры подбадривают пса и пытаются завести его на движущуюся дорожку.

Однако другие фотографии не вызывают умиления. Некоторые собаки достаточно крупные, и сложно предположить, как они отреагируют на подобные заигрывания туристов. Также многие пользователи обратили внимание, что животные ходят в туалет прямо на территории аэропорта. Конечно, требовать от собак дисциплины было бы странно, но пассажиров данный факт, естественно, не радует. Почему администрация воздушной гавани не реагирует на жалобы туристов, неизвестно.

Отметим, что публикации с четвероногими в аэропорту вызвали неоднозначную реакцию. Часть комментаторов разгул собак считают ярким примером плохой работы управляющей компании. Например, в июне УК авиагавани не смогла организовать клининг, и залы аэропорта в прямом смысле были завалены мусором. А теперь к ним добавились бродячие животные.