Эксперт назвала самое необычное направление для путешествия

Одним из самых популярных направлений среди желающих отправиться в необычное путешествие являются сафари-туры, рассказала NEWS.ru глава одной из турфирм Юлия Савицкая. Для такого нестандартного отдыха россиянам доступны несколько стран Африки.

© unsplash.com

Можно оправиться в Танзанию, Кению или Занзибар, там путешественникам предлагают посетить джунгли, где можно поохотиться на пираний, покормить муравьедов и тапиров. Экскурсоводы проведут инструктажи по курсу выживания — расскажут, как добыть еду, какую перерубить лиану, чтобы получить питьевую воду, и даже предложат заехать к аборигенам, живущих племенами, — объяснила Савицкая.

Это настоящее нестандартное путешествие, которое создается специально для клиента, подчеркнула директор турфирмы.

Также мы ждем, когда появятся прямые рейсы на Филиппины, — это будет настоящий «взрыв» на рынке туризма, потому что это направление очень популярно, особенно в конце лета. На Филиппинах есть множество островов с диковинным животными и интересной программой тура по адекватным ценам, — отметила Савицкая.