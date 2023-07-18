"Рассадники заразы": названы самые грязные места в самолете

Бортпроводник Томми Чимато рассказал, какие места в самолете являются "рассадниками заразы". Об этом пишет издание The Sun.

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По словам члена экипажа, некоторые части самолета значительно грязнее других и их стоит остерегаться. Например, к таким местам относятся расположенные у окна кресла.

Бортпроводник призвал ни в коем случае не спать там, прислонившись головой к иллюминатору. На его поверхности могут быть бактерии и вирусы:

"Вы не единственный, кто это сделал, и вы не знаете, сколько людей или детей вытирали руки или другие предметы по всему иллюминатору", — предостерег Чимато.