В Дербенте запретили закидывать камни на ворота древней стены

Сотрудники Дербентского музея-заповедника просят туристов и жителей города отказаться от традиции закидывать камни на ворота северной крепостной стены «Джарчи-капы» для исполнения желаний. Специалисты отмечают, что исполнение желаний — миф, а угроза разрушения уникального памятника вполне реальна.

«Запрещается бросать камни на деревянную балку арочного проема ворот „Джарчи-капы“. Это может нанести значительный урон объекту федерального значения, что является нарушением закона об охране объектов культурного наследия и подлежит административному наказанию. Это вымысел, что при забрасывании камней исполняются желания», — сообщается в телеграм-канале музея .

Также уточняется, что специалисты архитектурного отдела по сохранению объекта культурного наследия Дербентского музея-заповедника сейчас очистили балку на воторах «Джарчи-капы» от камней.

Северная крепостная стена Дербента была построена в VI веке нашей эры, одновременно с цитаделью Нарын-кала. Ее длина от крепости до моря достигает 3 километров. Стена укреплена 43 крепостными башнями, стоящими на расстоянии 60 70 метров друг от друга. В 2003 году Северная крепостная стена наряду с другими стенами и цитаделью Нарын-кала вошли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.