Туроператоры ожидают повышения цен на отдых в Турции
Отдых в Турции для россиян не станет дешевле из-за рекордного падения курса лиры, так как туристические объекты в стране привязают цены к евро.
Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян. По его словам, туроператоры также ожидают подорожания отдыха в Турции из-за выросших цен на топливо.
«Тренд на то, что лира дешевеет, продолжается уже несколько лет. К сожалению, того эффекта, которого можно было бы ожидать, что начинает дешеветь нахождение в Турции для туристов, не оправдывается, потому что все основные туристические объекты, места, популярные у туристов, привязывают свои цены к валюте евро. Значит, вслед за падением происходит, наоборот, подорожание. Плюс в самой Турции резко подорожало топливо. Как мы знаем, это базовое значение, которое влияет на стоимость всех сопутствующих товаров и услуг на территории страны. Мы в скором времени ожидаем подорожания, но оно не будет носить какой-либо кардинальный характер, потому что отельеры и так перестраховались и загодя подняли стоимость», — сказал он.
17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что черноморские договоренности по зерновой сделке в понедельник фактически прекратили свое действие. Вслед за этим национальная валюта Турции обновила исторический минимум по отношению к доллару и евро. По состоянию на 17:00 по московскому времени лира торговалась на отметке 26,35 за доллар и 29,57 за евро.