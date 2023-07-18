Туроператоры ожидают повышения цен на отдых в Турции

«Тренд на то, что лира дешевеет, продолжается уже несколько лет. К сожалению, того эффекта, которого можно было бы ожидать, что начинает дешеветь нахождение в Турции для туристов, не оправдывается, потому что все основные туристические объекты, места, популярные у туристов, привязывают свои цены к валюте евро. Значит, вслед за падением происходит, наоборот, подорожание. Плюс в самой Турции резко подорожало топливо. Как мы знаем, это базовое значение, которое влияет на стоимость всех сопутствующих товаров и услуг на территории страны. Мы в скором времени ожидаем подорожания, но оно не будет носить какой-либо кардинальный характер, потому что отельеры и так перестраховались и загодя подняли стоимость», — сказал он.